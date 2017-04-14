Москва, 14 апреля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 апреля завершились в небольшом плюсе. Стоимость Brent выросла на 0,03%, до $55,56. Цена консолидировалась между уровней $55,55 — $56,00, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

catmoz Нефть

Низкая активность на сырьевом рынке объясняется сегодняшним праздником. 14 апреля фондовые площадки Европы и Соединенных Штатов закрыты в связи с Великой (Страстной) пятницей. Торги по нефти не проводятся.

Если обратиться к ценовой динамике за последние два дня, то чаша весов склоняется на сторону продавцов. Если после праздников покупатели не защитят уровень $55,48, то ожидается снижение цены $55,00/05.

Если уровень устоит, ожидается боковой флэт до среды (отчеты Американского институту нефти и Минэнерго США).