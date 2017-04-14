Москва, 14 апреля, 2017, 08:30 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пробирки для анализа крови на ВИЧ

Формирование федеральных и региональных баз данных ВИЧ-инфицированных лиц и лиц, больных туберкулезом, будет происходить на основе федеральных регистров таких лиц, правила ведения которых утверждены правительством России. Соответствующее постановление опубликовано 14 апреля на сайте правительства.

«Подписанным постановлением утверждены правила ведения федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и федерального регистра лиц, больных туберкулезом», — отмечено в справке к документу, подписанному главой правительства РФ Дмитрием Медведевым 8 апреля.

В соответствии с правилами будут формироваться федеральные и региональные базы данных таких лиц, что позволит организовать оказание им медицинской помощи и обеспечивать необходимыми лекарствами. Правила предусматривают порядок ведения таких перечней и процедуру передачи сведений из них в соответствующие федеральные органы.

Ведением федеральных регистров будет заниматься Министерство здравоохранения России. Задача ведения региональных сегментов возложена на органы власти субъектов РФ.

Читайте также: Минздрав прокомментировал ситуацию с диагностикой туберкулеза

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительством предусмотрено выделение около 20 млрд рублей на противодействие распространению в России ВИЧ-инфекции. Эти средства пойдут на лечение и просветительскую работу, так на 14,76 млрд рублей будут централизованно закуплены антивирусные препараты.

Читайте также: Наиболее сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией в 6 регионах России