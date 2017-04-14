Москва, 14 апреля, 2017, 08:22 — ИА Регнум.

Цены на нефть приближаются к важным уровням сопротивления в районе 58 долларов за баррель. Пока рынок отрабатывает уровень в 56 долларов, отметил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Фундаментально на рынок влияют два противоположных фактора — с одной стороны, сокращение добычи странами ОПЕК и Россией, согласно последним данным, ОПЕК даже перевыполнила планы и сократила добычу на 4% больше, чем рассчитывали ранее, а Россия доведет сокращение до плановых 300 тыс. баррелей к концу апреля, с другой стороны — в США добыча растет каждую неделю, на этот раз на 0,4%, теперь США добывают 9.235 млн баррелей в сутки, это сдерживает рост цен на нефть», — пояснил он.

Однако, по его мнению, есть еще третий элемент в этой конструкции — это мировой спрос на сырье, который постоянно растет. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что уже во втором квартале на рынке наступит перелом и спрос превысит предложение.

«Главный локомотив глобального спроса — это Китай, который уже опередил США в качестве основного импортера нефти в мире. В связи с этим можно ожидать, что рынок пройдет сопротивление в 58 долларов за баррель и войдет в новый диапазон 60−65 долларов», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 14 апреля нефтяные цены показывают небольшую негативную динамику, опускаясь после роста накануне. 13 апреля баррель нефти Brent поднялся в цене до $55,89, а баррель марки WTI подорожал до $53,18. Сегодня баррель Brent понизился в цене до $55,61, а баррель WTI торговался по $52,90.