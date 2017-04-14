Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 17:20 — ИА Регнум.

В первой половине мая 2017 года издательство «Бумкнига» выпускает первый в России комикс об инвалидности. Графический роман «Я — слон!» Владимира Рудака и Лены Ужиновой в иронической форме рассказывает о жизни человека с ограниченными возможностями в реабилитационном центре, о том, как сложно поначалу принять себя, и как миру сложно принять человека. В книге можно встретить много абсурдных ситуаций, которые так часто случаются в современном мире.

Издательство «Бумкнига» Обложка книги Владимира Рудака и Лены Ужиновой «Я — слон!»

В основу комикса легла пьеса писателя и режиссера Владимира Рудака, которую он создал для постановки своего друга. Автор знает о жизни инвалидов не понаслышке: он получил травму позвоночника и теперь вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Однако это не мешает Владимиру вести активный образ жизни. На счету режиссера из Петрозаводска уже восемь фильмов, один из которых — «Ананас» — вышел в 2016 году.

Издательство «Бумкнига» «Я — слон!» страница №113

Идея о создании графического романа пришла в голову иллюстратору Лене Ужиновой, автору мультфильма «Жихарка». Московская художница уже давно знакома с девятым искусством и неоднократно принимала участие в фестивалях «КомМиссия» и «Бумфест».

»Я подкинула идею о комиксе Володе, а он согласился. Пришлось потом отказываться. Пояснять, что я не имела в виду, что это буду я рисовать. Думала, что у них в Петрозаводске полно художников-комиксистов. Отнекивалась, так как знала по предыдущему опыту, что это на несколько лет работы, работа урывками между попытками зарабатывать деньги на поприще с низкой социальной ответственностью (иллюстратором за деньги), — рассказала корреспонденту ИА REGNUM художник.

— Когда уже отказалась, не могла перестать думать о пьесе: как бы я нарисовала персонажа, а где это происходит, а почему пьеса, а как можно совместить замкнутое пространство сцены с возникающими параллельными сюжетами… Я не отношусь к пьесе как к творчеству «человека с ограниченными возможностями». Мы все с ограниченными возможностями в чём-то. Это не социальная графика, это не благотворительная помощь инвалидам всей страны. Это сильная психологическая вещь, интересная для размышлений и полезная каждому для роста».

Лена Ужинова

Работа над романом велась около двух лет. По словам авторов, процесс создания комикса проходил без особых сложностей. «Мне понравилось воплощение текста в рисованную историю, я с удовольствием бы все это повторил», — признается Владимир. Основную творческую задачу по оформлению книги выполняла Лена Ужинова, которая не просто нарисовала картинки, но и придала истории новые смыслы.

Главный герой разделяет себя на две части: тело и душу. И если тело в его глазах — это обездвиженная кукла, то душа — большой и добрый слон. Так почему же слон?

«Ответ есть в самой книжке: человек с инвалидностью должен иметь толстую ментальную кожу, быть непробиваемым, чтобы его не задевали и не ранили обидные слова или ситуации, — поясняет Владимир Рудак. — Таким образом, создается психологическая защита, надежная, как слоновья кожа».

Людмила Корвякова Владимир Рудак

И хотя комикс затрагивает очень серьезную тему, есть место в графическом романе и для юмора, который выражается не только словесно, но и в иллюстрациях. Автор не боится использовать иронию и местами доводить ее до абсурда.

«Я не ставил себе задачи рассмешить читателя, — комментирует Владимир. — Просто у меня не получается писать грустно и однозначно, ведь зачастую в жизни соседствуют контрастные переживания, поэтому я не люблю, когда в истории нет иронии, когда она тянет на дно. Мне часто приходилось лежать в больницах и реабилитационных центрах, там всегда находилось место юмору, порой, черному и резкому, но, видимо, именно в такой форме он работает как надежное болеутоляющее».

Директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев говорит, что надеется на то, что читая эту книгу, люди будут смеяться. При этом читатель задумается о том, что переживает человек, попав в непростую жизненную ситуацию. А еще, что жалость — это не единственное чувство, которое от них ждут.

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков считает что новый комикс,

«кроме прочих неоспоримых достоинств, очень интересно и, на мой взгляд, точно отражает ситуацию переживания потери и утраты, иными словами ситуацию принятия себя.

Издательство «Бумкнига» «Я — слон!» страница №99

Лирический герой (в случае комикса наверное лучше говорить «графический герой»?) отождествленный с автором сценария все повествование остается на сцене. Он представляет себя нарисованной публике и нам читателям как Слона, доброго и заботливого, веселого и грустного, но главное — живого и очень очень подвижного. То есть мы видим тройною как минимум «матрешку» отстраненности Владимир—Автор—Слон—нарисованный зритель—читатель. Мне думается, что отстранение это не случайно, и в некоторой степени типично для людей столкнувшихся с собой, тем более в грубой форме — отказа тела работать.

К концу повествования сцена пустеет, Слон пропадает и остается только Автор, говорящий уже от своего имени — символически принимает себя (нового). По всем законам литературы можно было бы ждать перелома, катарсиса или откровения перед развязкой. Но в «Я — слон!» этого не найти. Уловить момент перехода сложно (приходится возвращаться и искать). для меня, именно неуловимость качественных изменений — самое важное наблюдение, сделанное авторами. Вроде бы месяц назад все было хуже некуда, и о любви можно было только мечтать, а сегодня уже терпимо и можно зачем-то жить да и объект любви можно попробовать «выбрать». В жизни, действительно, нет подвига, нет надлома, (это настойчивый посыл автора). Есть неуловимый переход относительных состояний «хуже» — «лучше».