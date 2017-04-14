Москва, 14 апреля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 13 апреля открылись падением по доллару и евро. Поддержку национальной валюте оказало снижение напряженности в российско-американских отношениях после встречи президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Поскольку нефть торговалась в боковом тренде, рубль укреплялся к иностранным валютам до закрытия торговой сессии. У зарубежных инвесторов опять появился интерес к нему и ОФЗ. Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 136,30.

Участники рынка были так увлечены закрытием длинных позиций по доллару и евро, что проигнорировали новые заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о курсе рубля на конец года. Он считает, что при цене на нефть $40 за баррель рубль будет стоить 68 руб., а при текущих ценах на нефть — 62 руб. за доллар.

Курс доллара за два дня закрыл гэп, который образовался 7 апреля после ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Если западные СМИ переключатся с России на проблемы своих стран, то российская валюта двинется к уровню 55,75 руб. Если цена от него не отскочит, а 19 апреля на аукционах Минфина спрос на ОФЗ превысит предложение в 1,5−2 раза, то следующей целью для доллара станет уровень 55 руб.

Сегодня, 14 апреля, фондовые площадки Европы и Соединенных Штатов закрыты в связи с Великой (Страстной) пятницей. Торги по нефти не проводятся. Настроения в рублёвых парах будут определяться без учета нефтяных котировок. Всё внимание трейдеров будет направлено на динамику курса доллара и евро на рынке форекс. После четырехдневного укрепления рубля рассматриваю рост курса доллара до 56,55 руб., евро — до 60 руб.