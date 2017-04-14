Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 10 апреля официально завершился отопительный сезон. Об этом свидетельствует постановление администрации города-миллионника, подписанное сити-менеджером Виталием Кушнаревым ещё 4 апреля. Но жителей областного центра никто не предупредил об отключении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Горожане сетуют, что в квартирах теперь холоднее, чем на улице. Особенно ночью, когда столбики термометров опускаются до минусовых отметок. В частности, синоптики прогнозировали заморозки в ночные часы 12 и 13 апреля.

Напомним, что отопительный сезон в донской столице и начался не без сбоев. Так, несмотря на официальный старт отопительного сезона, во многих квартирах с центральным отоплением было холодно. Батареи некоторое время не нагревались и в социальных учреждениях.

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В Ростове-на-Дону досрочно стартует отопительный сезон

Осенью причиной того, что батареи не нагрелись, являлись многочисленные порывы на теплотрассах. Коммунальщики работали в круглосуточном режиме, то и дело латая дыры на тепловых сетях. Запуск тепла был завершён только 19 октября вместо положенного 15-го числа.