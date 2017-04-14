Киев, 14 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Укроборонпром» заключил соглашение о сотрудничестве с 424 украинскими оборонными предприятиями, заявил глава государственного концерна Роман Романов, передает «Укринформ».

Меморандум о сотрудничестве главный украинский оборонный концерн подписал совместно с «Лигой оборонный предприятий», сказал Романов.

По его словам, помимо 30 компаний «Лиги оборонный предприятий», к меморандуму присоединятся еще 394 оборонных фирмы Украины согласно программе импортозамещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный концерн «Укроборонпром» является основным производителем боеприпасов и военной техники на Украине, а также участвует в переговорах с иностранными государствами.

В состав концерна до заключения соглашения входили 134 оборонных предприятия, после подписания меморандума концерн расширился до 558 предприятий.

Напомним, ранее от сотрудничества с «Укроборонпромом» отказались оборонные ведомства Таиланда и Индонезии.

Так, Таиланд предпочел украинским БТР и танкам китайские аналогичные образцы военной техники — бронетранспортеры ZBL09 и танки VT4.

Индонезия разорвала контракт с Украиной на поставку БТР-4М. В январе 2017 года в Индонезию было поставлено пять БТР-4М, однако, они не удовлетворили индонезийское министерство обороны по своим характеристикам.

В свою очередь, «Укроборонпром» отвергает все сообщения о прекращении поставок и разрыве контрактов с Таиландом и Индонезией, утверждая, что поставки продолжаются в обычном режиме.