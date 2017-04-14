Холмск, Сахалинская область, 14 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Прокуратура Сахалинской области заявила о вступлении в законную силу решения Южно-Сахалинского городского суда о выплате бывшим главой Холмского городского округа Олегом Назаренко 1,74 млн рублей, незаконно полученными в качестве подарка.

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По данным надзорного ведомства, Назаренко получил средства в качестве подарка от Регионального фонда социально-экономического развития «Сахалин XXI век».Деньги были «подарены» на покупку квартиры в Холмске, фонд перечислил их на счет продавца в начале 2012 года.

Средства будут взысканы с бывшего главы муниципального образования. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Назаренко обжаловал решение Южно-Сахалинского городского суда в апелляционной инстанции, однако Сахалинский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Сообщалось, что фонд «Сахалин XXI век» фигурирует в показаниях свидетелей по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и других чиновников его правительства.

В свидетеля по делу, генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика говорится, что он ежемесячно делал взнос в фонд по $15 тыс., а затем по $30 тыс. «Благотворительные пожертвования» в этот фонд делал и другой свидетель — бывший глава строительной компании «Сфера» Андрей Залпин.