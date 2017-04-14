Омск, 14 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В 2017 году запланированы мероприятия по формированию зеленого пояса вокруг Омска. Губернатор Омской области Виктор Назаров на встрече с членами Общественной палаты региона заявил, что в радиусе 30 километров от города высадят более 500 тысяч сеянцев хвойных пород.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, встреча, на которой обсуждались вопросы охраны окружающей среды, состоялась 13 апреля. В ходе мероприятия Назаров назвал охрану окружающей среды одним из приоритетных направлений для регионального правительства. Он отметил, что действует соответствующая областная программа.

Также глава региона обозначил роль общественных организаций в работе по улучшению экологической ситуации: «Они не только реализуют проекты по охране окружающей среды и воспитанию экологической культуры в обществе, но и являются действенным инструментом контроля. Мы поддерживаем инициативы общественников. За пять лет на эти цели некоммерческим организациям выделены субсидии более чем на 3,5 млн рублей».

В сообщении облправительства говорится, что губернатор «выразил обеспокоенность тем, что происходит в сфере экологии Омска в последнее время». Речь идет о загрязнении атмосферного воздуха и выбросах в атмосферу. По словам Назарова, контрольные и надзорные органы проводят расследование, и «виновные будут установлены и наказаны».

Напомним, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Примечательно, что в Год экологии в Омске экологическую обстановку благополучной назвать нельзя. С 9 марта горожане начали массово жаловать на резкий и неприятный запах. Специалисты установили, что зловоние образовалось из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (жидкость с резким запахом, которая используется в качестве одоранта для природного и баллонного газа — прим. ред.), концентрация которого была превышена в 400 раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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13 апреля областные власти сообщили, что предприятия — потенциальные загрязнители атмосферного воздуха — относятся, скорее всего, к организациям федерального уровня надзора, подконтрольным управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области. Губернатор Виктор Назаров обратился за помощью к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. «Учитывая крайне высокий общественный резонанс в Омске, прошу рассмотреть возможность направления в регион высококвалифицированных специалистов с необходимым оборудованием для установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха», — говорится в письме.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным областной прокуратуры, на территории региона в воздух выбрасываются свыше 200 вредных веществ. При этом в последние годы в регионе сокращаются объемы финансирования мероприятий по мониторингу, содержанию, модернизации и обеспечению функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха, предусмотренных государственной программой «Охрана окружающей среды Омской области». В 2014 году на эти цели предусматривалось 1,75 млн рублей (для отбора и анализа более 4,6 тыс. проб воздуха), в 2015 году — 1,4 млн рублей (5,2 тыс. проб). В 2017 году объем финансирования сократился до 1,03 млн рублей (2,8 тыс. проб). На 2018−2019 годы денежные средства программой не предусмотрены, подчеркнули в прокуратуре.