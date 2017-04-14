Ереван, 14 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.

В Армении завершил работу парламент пятого созыва. 13 апреля, как и в предыдущие три дня, заседание Национального Собрания из-за отсутствия кворума не состоялось: из 131 члена НС на заседании присутствовали только 14 человек. Явившиеся на последнее заседание парламента депутаты лишь сфотографировались на память.

Photolure Депутат парламента Армении от правящей Республиканской партии голосует за соседа

По оценке вице-спикера парламента Армении Эрмине Нагдалян, Национальное собрание пятого созыва «внесло свой вклад в развитие и жизнь нашей страны».

Подытоживая пятилетнюю работу НС Нагдалян подчеркнула, что «всеми силами» законодательный орган пытался укрепить государственность и способствовать развитию страны.

Парламент пятого созыва, а, точнее, его большинство в лице правящей Республиканской партии Армении (РПА), пожалуй, запомнится лишь тем, что безукоризненно принимал все законы, которые направляли в парламент президент и правительство, а также всячески препятствовал принятию инициатив, выдвинутых оппозицией.

За пять лет работы парламента и с его одобрения Армения вступила в ЕАЭС, сменила конституцию, перейдя от полупрезидентской формы правления к парламентской, увеличила в несколько раз государственный долг. В парламенте без особых хлопот были утверждены кандидатуры трёх премьер-министров, программы правительства, около 50 спорных законопроектов, часть из которых вывела на улицы тысячи людей.

Не испытывали никаких проблем с утверждением генпрокуроры, председатели Центрального банка, члены и глава ЦИК, другие «независимые» комиссии.

За пять лет работы в высшем законодательном органе страны так ни разу не появился президент страны Серж Саргсян, даже после войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

По данным сайта parliamentmonitoring.org, который следит за деятельностью парламентариев, за пять лет НС принял 1078 законов, в 995 случаях их авторство принадлежит правительству. При этом половина из этих законов была принята на внеочередных заседаниях, то есть депутаты даже не имели достаточно времени для ознакомления с ними. «Парламент пятого созыва уступил свои функции правительству», — считают в parliamentmonitoring.org.

Парламент пятого созыва также запомнился так называемыми молчунами: около половины депутатов не произнесли в НС ни слова за все пять лет прибывания в высшем законодательном органе.

В народе и в экспертных кругах многие депутаты получили также прозвище «нажиматели кнопок», так как являлись на заседания лишь для голосования. А если кто-то и пропускал заседания, то это не означало, что он не голосовал: множество раз камеры фиксировали депутатов, нажимающих на соседние кнопки, что, впрочем, запрещено регламентом.

Справка ИА REGNUM

Львиная доля депутатских мандатов по итогам прошедших 6 мая 2012 года выборов в парламент Армении досталась партиям правящей тогда коалиции. Республиканская партия Армении получила 44,05% голосов — 40 из 90 мандатов по пропорциональной системе. Еще 29 депутатов от РПА прошли по мажоритарной системе, что позволило правящей партии сформировать абсолютное большинство в парламенте. По сравнению с парламентскими выборами 2007 года РПА улучшила результат на 5 мандатов. Пропорциональный список Республиканской партии Армении возглавлял президент Армении Серж Саргсян, за которым следовали бывший спикер парламента Овик Абрамян и премьер-министр Тигран Саркисян. Впоследствии Овик Абрамян стал председателем парламента, а затем и премьером, после того как Тигран Саркисян подал в отставку. Незадолго до выборов 2017 года Абрамян также подал в отставку, а затем покинул ряды РПА.

Наибольшего прогресса добилась партия «Процветающая Армения» (ППА). В парламенте четвертого созыва у этой партии была фракция из 25 депутатов, а в парламенте пятого созыва фракция состояла из 36 человек. В первую тройку списка «Процветающей Армении» входили лидер партии Гагик Царукян, бывший глава МИД Армении Вардан Осканян и министр градостроительства Вардан Варданян.

После того как Царукян вышел из правящей коалиции, перешёл в оппозицию, а после противостояния с президентом Сержем Саргсяном, под натиском последнего в 2015 г. заявил об уходе из политики, фракцию покинуло около половины депутатов, часть из которых создала новые партии. Именно противостояние Царукяна с Саргсяном и борьбу за власть можно назвать самым интригующим моментом работы парламента пятого созыва.

Третью по величине фракцию в парламенте Армении сформировал оппозиционный Армянский национальный конгресс, который получил 7 мандатов. Первые 3 места пропорционального списка занимали лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян, председатель Народной партии Армении Степан Демирчян, лидер партии «Республика» Арам Саркисян. Тер-Петросян и Саркисян однако от мандатов отказались. Впоследствии фракцию АНК покинули бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, а также Людмила Сарксиян и Никол Пашинян. Последний создал новую партию, которая в блоке с единственным независимым депутатом Эдмоном Марукяном, а также Арамом Саркисяном участвовала в парламентских выборах 2 апреля. Именно блок Пашиняна, Марукяна и Саркисяна под названием «Елк» (Выход) будет играть роль как жёсткой оппозиции, так и политической силы с прозападными взглядами в новом парламенте.

Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн и партия «Оринац еркир» получили в 2012 году по 6 мандатов. В последствии обе партии покинули коалицию с РПА, но Дашнакцутюн спустя какое-то время вновь пришла во власть.

У партии «Наследие» в парламенте было 5 депутатов: Раффи Ованнисян, Хачатур Кокобелян («Свободные демократы»), Заруи Постанджян, Александр Арзуманян («Свободные демократы») и Рубик Акопян. Через пять лет во фракции оставалась лишь Заруи Постанджян, которая недавно заявила о выходе из партии.

От нового парламента Армении, пожалуй, не стоит ждать кардинальных перемен, даже имея ввиду крупные внутриполитические изменения, которые ждут Армению. В 2018 году, когда завершаться полномочия президента Сержа Саргсяна, вся реальная власть сосредоточится в руках премьер-министра и парламента, но изучая список депутатов от РПА, которые будут заседать в новом Национальном Собрании, становится ясно, что от них вновь мало что будет зависеть. Около половины молчунов и нажимателей кнопок будут представлены и в новом законодательном органе.

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