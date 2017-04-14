Молчуны и нажиматели кнопок: итоги работы парламента Армении пятого созыва
Ереван, 14 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.
В Армении завершил работу парламент пятого созыва. 13 апреля, как и в предыдущие три дня, заседание Национального Собрания из-за отсутствия кворума не состоялось: из 131 члена НС на заседании присутствовали только 14 человек. Явившиеся на последнее заседание парламента депутаты лишь сфотографировались на память.
По оценке вице-спикера парламента Армении Эрмине Нагдалян, Национальное собрание пятого созыва «внесло свой вклад в развитие и жизнь нашей страны».
Подытоживая пятилетнюю работу НС Нагдалян подчеркнула, что «всеми силами» законодательный орган пытался укрепить государственность и способствовать развитию страны.
Парламент пятого созыва, а, точнее, его большинство в лице правящей Республиканской партии Армении (РПА), пожалуй, запомнится лишь тем, что безукоризненно принимал все законы, которые направляли в парламент президент и правительство, а также всячески препятствовал принятию инициатив, выдвинутых оппозицией.
За пять лет работы парламента и с его одобрения Армения вступила в ЕАЭС, сменила конституцию, перейдя от полупрезидентской формы правления к парламентской, увеличила в несколько раз государственный долг. В парламенте без особых хлопот были утверждены кандидатуры трёх премьер-министров, программы правительства, около 50 спорных законопроектов, часть из которых вывела на улицы тысячи людей.
Не испытывали никаких проблем с утверждением генпрокуроры, председатели Центрального банка, члены и глава ЦИК, другие «независимые» комиссии.
За пять лет работы в высшем законодательном органе страны так ни разу не появился президент страны Серж Саргсян, даже после войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.
По данным сайта parliamentmonitoring.org, который следит за деятельностью парламентариев, за пять лет НС принял 1078 законов, в 995 случаях их авторство принадлежит правительству. При этом половина из этих законов была принята на внеочередных заседаниях, то есть депутаты даже не имели достаточно времени для ознакомления с ними. «Парламент пятого созыва уступил свои функции правительству», — считают в parliamentmonitoring.org.
Парламент пятого созыва также запомнился так называемыми молчунами: около половины депутатов не произнесли в НС ни слова за все пять лет прибывания в высшем законодательном органе.
В народе и в экспертных кругах многие депутаты получили также прозвище «нажиматели кнопок», так как являлись на заседания лишь для голосования. А если кто-то и пропускал заседания, то это не означало, что он не голосовал: множество раз камеры фиксировали депутатов, нажимающих на соседние кнопки, что, впрочем, запрещено регламентом.
Справка ИА REGNUM
Львиная доля депутатских мандатов по итогам прошедших 6 мая 2012 года выборов в парламент Армении досталась партиям правящей тогда коалиции. Республиканская партия Армении получила 44,05% голосов — 40 из 90 мандатов по пропорциональной системе. Еще 29 депутатов от РПА прошли по мажоритарной системе, что позволило правящей партии сформировать абсолютное большинство в парламенте. По сравнению с парламентскими выборами 2007 года РПА улучшила результат на 5 мандатов. Пропорциональный список Республиканской партии Армении возглавлял президент Армении Серж Саргсян, за которым следовали бывший спикер парламента Овик Абрамян и премьер-министр Тигран Саркисян. Впоследствии Овик Абрамян стал председателем парламента, а затем и премьером, после того как Тигран Саркисян подал в отставку. Незадолго до выборов 2017 года Абрамян также подал в отставку, а затем покинул ряды РПА.
Наибольшего прогресса добилась партия «Процветающая Армения» (ППА). В парламенте четвертого созыва у этой партии была фракция из 25 депутатов, а в парламенте пятого созыва фракция состояла из 36 человек. В первую тройку списка «Процветающей Армении» входили лидер партии Гагик Царукян, бывший глава МИД Армении Вардан Осканян и министр градостроительства Вардан Варданян.
После того как Царукян вышел из правящей коалиции, перешёл в оппозицию, а после противостояния с президентом Сержем Саргсяном, под натиском последнего в 2015 г. заявил об уходе из политики, фракцию покинуло около половины депутатов, часть из которых создала новые партии. Именно противостояние Царукяна с Саргсяном и борьбу за власть можно назвать самым интригующим моментом работы парламента пятого созыва.
Третью по величине фракцию в парламенте Армении сформировал оппозиционный Армянский национальный конгресс, который получил 7 мандатов. Первые 3 места пропорционального списка занимали лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян, председатель Народной партии Армении Степан Демирчян, лидер партии «Республика» Арам Саркисян. Тер-Петросян и Саркисян однако от мандатов отказались. Впоследствии фракцию АНК покинули бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, а также Людмила Сарксиян и Никол Пашинян. Последний создал новую партию, которая в блоке с единственным независимым депутатом Эдмоном Марукяном, а также Арамом Саркисяном участвовала в парламентских выборах 2 апреля. Именно блок Пашиняна, Марукяна и Саркисяна под названием «Елк» (Выход) будет играть роль как жёсткой оппозиции, так и политической силы с прозападными взглядами в новом парламенте.
Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн и партия «Оринац еркир» получили в 2012 году по 6 мандатов. В последствии обе партии покинули коалицию с РПА, но Дашнакцутюн спустя какое-то время вновь пришла во власть.
У партии «Наследие» в парламенте было 5 депутатов: Раффи Ованнисян, Хачатур Кокобелян («Свободные демократы»), Заруи Постанджян, Александр Арзуманян («Свободные демократы») и Рубик Акопян. Через пять лет во фракции оставалась лишь Заруи Постанджян, которая недавно заявила о выходе из партии.
От нового парламента Армении, пожалуй, не стоит ждать кардинальных перемен, даже имея ввиду крупные внутриполитические изменения, которые ждут Армению. В 2018 году, когда завершаться полномочия президента Сержа Саргсяна, вся реальная власть сосредоточится в руках премьер-министра и парламента, но изучая список депутатов от РПА, которые будут заседать в новом Национальном Собрании, становится ясно, что от них вновь мало что будет зависеть. Около половины молчунов и нажимателей кнопок будут представлены и в новом законодательном органе.
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