Вашингтон, 14 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая 13 апреля в Вашингтоне, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе победителей голевыми действиями отметились Джастин Уильямс (дубль) и Том Уилсон. У гостей шайбы забросили Митчелл Марнер и Джейк Гардинер.

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон», записал на свой счет голевую передачу.

Второй матч серии до четырех побед состоится в Вашингтоне в субботу, 15 апреля.

Кубок Стэнли. Плей-офф. ¼ финала — Восток. Первый матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

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