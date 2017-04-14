Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Основными странами-контрагентами при экспорте различных товаров с Камчатки в 2016 году выступили Республика Корея, Китай и Япония, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, отметив, что внешнеторговый оборот Камчатки за 2016 год составил 658,7 млн долларов США, что на 40,6 млн долларов больше, чем в 2015 году.

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Одним из основных товаров, который уходит с Камчатки за границу как обычно является рыба, рыбопродукция, крабовая продукция. На таких сделках бизнесмены в регионе за год заработали более 480 млн долларов. В частности, рыбы за границу ушло почти 218 тыс. тонн на 400,6 млн долларов, а членистоногих — почти 6 тыс. тонн на 79,6 млн долларов.

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Более 30 млн долларов камчатские рыбники заработали на рыбном фарше и филе, а рыбная мука принесла им еще 18 млн долларов дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку называют рыбной житницей России. Добыча рыбы здесь основная отрасль экономики. В путину 2016 года промышленники на Камчатке выловили более 225 тыс. тонн лососевых. При этом с момента начала наблюдений, то есть с 1928 года, это один из лучших показателей. Так, в 1928 году камчатские рыбаки добыли почти 202 тыс. тонн, в 2011 году — 249 тыс. тонн, а 2012 год был рекордный — вылов на Камчатке составил 254 тыс. тонн.

При этом, по данным Росрыболовства, Камчатка всю путину была в лидерах по вылову красной рыбы. Всего на Дальнем Востоке добыто более 400 тыс. тонн, и большая часть этого объема приходится на полуостров.

Напомним, уникальный для Камчатки комплекс по концентрации, доставке, хранению, перевалке, подготовке и отправке рыбопродукци — Первый рыбный терминал, создан в столице региона.