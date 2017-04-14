Дортмунд, Германия, 14 апреля, 2017, 07:41 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Ральф Йегер сообщил, что взрывные устройства, которые были применены в ходе теракта против ФК «Боруссия» в Дортмунде, сделаны профессионалами, пишет Die Zeit.

«Их взрывная сила была огромна, — отмечает политик на заседании комитета по внутренним делам. — За этим преступлением стояли профессионалы, подозреваемые задержаны, но дело их виновности рассматривается. Мы опасаемся, что за данными атаками последует продолжение».

«Одно не вызывает сомнения: преступление было совершено под влиянием идеологии экстремизма. Теперь мы должны выяснить, был ли это экстремизм левого толка или правого, а также не исключаем влияния радикального ислама», — добавляет шеф полиции Дортмунда.