Бишкек, 14 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек, где 14 апреля начинается саммит Евразийского экономического союза, сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На повестке дня саммита: устранение торговых барьеров на пространстве ЕАЭС, развитие сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Также будет обсуждаться предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Кроме того, участники встречи определят основные ориентиры макроэкономической политики государств союза.

В ходе неформальной встречи лидеров ОДКБ, в которой примет участие Владимир Путин, будут обсуждаться усиление сотрудничества в плане региональной безопасности и другие важные вопросы.

В 2017 году президент РФ второй раз посетит Бишкек, в прошлый раз он приезжал сюда в конце февраля в рамках поездки в Центральную Азию.

Напомним, в состав ЕАЭС, кроме России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения. В этом году президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости «подтянуть» все страны ЕАЭС к одному уровню, поскольку он на сегодняшний день не одинаков.