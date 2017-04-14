Вашингтон, 14 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум.



Скриншот с видео демонстрирующее испытание американцами неядерной бомбы GBU-43 B GBU-43 B

Видеозапись, демонстрирующую испытания американцами самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B, опубликовал Пентагон.

Испытания, зафиксированные на видео, — это бомбардировка по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нангархар на территории Афганистана.

Удар нанесен 13 апреля 2017 года военно-транспортным самолетом MC-130. Масса заряда — 9,8 т.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация американского президента Дональда Трампа заявляла о разработке новой стратегии в отношении Афганистана.

Трамп положительно оценил действия ВВС США в Афганистане. «Это была еще одна чрезвычайно успешная миссия», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что США делает заметные успехи во внешней политике — в отличие от предыдущего периода, то есть до его прихода в Белый дом.

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Стоит напомнить, что несколько дней назад (7 апреля) США нанесли без санкции ООН ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» (провинция Хомс). Эту атаку по территории суверенного государства, санкционированную Трампом, поддержал ряд государств.