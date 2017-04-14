Вашингтон, 14 апреля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы США могут нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи в случае новых испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей разведывательного сообщества США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Источники телеканала утверждают, что, по данным разведки США, очередные испытания ракет КНДР могут пройти уже в ближайшие выходные. Для нанесения превентивного удара ВМС США расположили свои боевые эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», всего в 300 милях от возможного пункта предстоящего ядерного испытания.

Кроме того, при необходимости к удару по военным объектам Северной Кореи подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Напомним, ранее власти США направили к берегам Корейского полуострова боевую эскадру, в составе которой находится атомный авианосец «Карл Винсон». Вашингтон объяснил свои действия очередными баллистическими испытаниями в Северной Корее.

В Пхеньяне расценили действия властей США как акт агрессии и заявили, что дадут Вашингтону жесткий ответ.

13 апреля газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что Северная Корея может провести в ближайшее время шестое по счету ядерное испытание. Основываясь на снимках, полученных со спутников, специалисты пришли к выводу о готовящихся испытаниях в провинции Хамгён-Пукто. Там эксперты зафиксировали «широкий спектр активности в районе горы Мантапсан».

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