Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Вероятный виновник трагедии в городе Таганроге Ростовской области известен. «Как установлено, причиной взрыва газа в многоквартирном доме стали действия одного из погибших», — сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

Напомним, в квартире дома, в которой произошёл взрыв, находились двое — молодая пара. Оба погибли на месте происшествия. Региональные власти выделили в качестве компенсации 1 млн рублей родным погибшей в результате ЧС жительницы Таганрога.

Кроме того, из средств областной казны будет перечислена единовременная выплата женщине, получившей тяжкие телесные повреждения в результате трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 40 таганрожцев из зоны ЧС уже получили первые выплаты из городского бюджета — по 5 тыс. рублей. В ближайшее время жильцы 14 квартир получат компенсацию за полную или частичную потерю имущества. Около 50 человек временный кров нашли в гостинице «Таганрог», где развернут пункт временного размещения.

У пятиэтажки, в которой произошёл взрыв, по-прежнему работает межведомственный оперативный лагерь, дежурят казаки. Следователи продолжают работать на месте взрыва и выясняют причины чрезвычайного происшествия, поэтому к дому посторонних не подпускают.

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Ростовская область: Таганрожцы из зоны ЧС получили первые выплаты

В рамках муниципального контракта строительная организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Специалисты ранее вынесли вердикт: дом жизнеспособен.

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Взрыв бытового газа в доме №12/1 по улице Шаумяна в приморском городе произошёл ранним утром 9 апреля. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилплощади разрушены полностью. На момент взрыва в доме находилось 68 человек, из них двое погибли, ещё двое — госпитализированы. Ведется расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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