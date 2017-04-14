Вашингтон, 14 апреля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Горячие фонтаны воды выбиваются из ледяного покрова спутника Сатурна Энцелада. Такое открытие было сделано при прохождении космической исследовательской ракеты «Кассини» в 50 километрах от поверхности южного полюса спутника.

DasWortgewand Сатурн

Это может свидетельствовать о том, что там есть источники энергии и жизни, сообщает журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science.

В поисках жизни вне планеты Земля американские ученые полагают, что, несмотря на экстремальные условия на спутнике, гидротермальные источники на дне подземного океана спутника могут быть источниками жизни.

Обстоятельства могут указывать на то, что под густой коркой льда Энцелада кроется океан, охватывающий всю территорию спутника. Такие подземные океаны, которые, по мнению ученых, могут существовать и на других спутниках — источники внеземной жизни в нашей Солнечной системе.