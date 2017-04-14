Улан-Удэ, 14 апреля, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Порывистый ветер и неосторожное обращение населения с огнем привели к росту количества и площади лесных пожаров в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки возгорания тушили в пригороде Улан-Удэ, Прибайкальском, Джидинском районах. Всего сотрудники лесоохраны и местное население ликвидировали пять очагов на общей площади более 40 га.

(сс) jarmoluk Пожар в лесу

По состоянию на утро 14 апреля в Бурятии зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади 68 га. Из них три очага на площади 27 га локализованы, четыре — продолжают действовать. Возгорания зарегистрированы в Баунтовском, Джидинском, Иволгинском, Закаменском, Селенгинском районах, а также на землях Минобороны в Еравнинском районе.

С возгораниями борются 110 сотрудников лесной охраны, местные жители. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники. Пожароопасный сезон открыт в Селенгинском, Кяхтинском, Иволгинском, Закаменском районах, в Куйтунском лесничестве. Ранее пожароопасный сезон открыли в Бичурском, Заиграевском, Тарбагатайском, Кижингинском, Джидинском районах, в Витимском, Баунтовском лесничествах и частично на территории Баргузинского лесничества.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 40 возгораний. Пройденная огнем площадь — около 7 тысяч га.

На всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим, напомнили в РАЛХ. По информации ведомства, в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, в связи с чем лесники принимают дополнительные меры безопасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 13 апреля в Бурятии было зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 9,5 га.