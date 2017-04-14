Ватикан, 14 апреля, 2017, 06:49 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

13 апреля, в день Страстного четверга, Папа Римский Франциск омыл ноги двенадцати заключенным, сообщает Der Spiegel.

Ритуал омовения ног основан на сцене тайной вечери, когда Иисус омывал ноги своим ученикам. В католической церкви обряд омовения совершается в Великий четверг на вечерней службе воспоминания Тайной Вечери.

Папа посетил тюрьму в итальянском городе Палиано в 60 км от Рима. Среди двенадцати были бывшие мафиози, мусульмане и женщины, чей тюремный срок был сокращен за сотрудничество с правоохранительными органами.

Франциск омыл и поцеловал их ноги согласно древнему обряду. «Все имеют право ошибаться и у каждого есть право на прощение», — отметил Папа после службы.

В свою очередь, заключенные вручили понтифику подарки собственного изготовления: органические овощи, кондитерские изделия и кресты из оливкового дерева.