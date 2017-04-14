Анкара, 14 апреля, 2017, 06:19 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На протяжении двух месяцев правительство Германии требует от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освобождения немецкого журналиста, сообщает Der Spiegel.

«Пока я нахожусь в этой должности, я ни в коем случае не разрешу выпустить Дениза Юцеля», — заявил в своем интервью местному телеканалу Эрдоган.

Журналист находится под стражей из-за подозрения в пропаганде терроризма. «Конечно он террорист, у нас есть фотоматериалы и другие доказательства, — добавил президент. — Он имел связи с террористами из Курдской рабочей партии».

Ранее президент обвинил Германию в том, что они не отсылают в Турцию членов Курдской партии. Эрдоган уверяет, что Анкара передала немецкой разведке список проживающих в ФРГ членов Курдской партии, подозреваемых в терроризме, и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Мы не освободим Юцеля. И если кто-нибудь попадет в наши руки, мы схватим и его. Так будет продолжаться до тех пор, пока Германия не отошлет в Турцию подозреваемых», — сказал Эрдоган.