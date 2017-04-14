Афины , 14 апреля, 2017, 05:57 — ИА Регнум. 13 апреля в Грецию прибыл очередной поток беженцев из Турции, пишет Das Tageblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Полиция сообщила, что за последние десять дней в целом около 205 беженцев прибыли в страну. Из-за потепления и налаживания погоды в Грецию через Эгейское море ежедневно прибывают в среднем около 31 мигрантов из Турции.

13 апреля местные органы обнаружили 64 мигранта на небольшом побережье пограничной реки Еврос. Согласно данным полиции, беженцам угрожала опасность утонуть.

Несмотря на разногласия с ЕС, Турция придерживается соглашений по принятию беженцев, с начала текущего года она приняла 4782 беженца, за этот же период в прошлом году — 91 тысячу мигрантов.

После закрытия Балканского пути и подписания Турции с ЕС соглашения о помощи мигрантам, беженцы не могут легально попасть на территорию Евросоюза.