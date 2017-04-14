Барнаул, 14 апреля, 2017, 05:53 — ИА Регнум.

В Алтайском крае стартовал третий сезон алтайского детского музыкального телевизионного проекта «Поверь в себя». Третий год генеральным партнером мероприятия выступает Сибирская генерирующая компания, сообщили сегодня, 14 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СГК.

Вести-Алтай Стартовал третий сезон алтайского детского музыкального телевизионныого проекта «Поверь в себя»

«Это действительно уникальный конкурс. Во-первых, концерты проходят на лучшей сценической площадке края, которая сейчас оснащена так, что телевизионные версии, которые транслирует ТВ и видят пользователи сети интернет, не уступают столичным проектам. Во-вторых, наш конкурс бесплатный, никаких взносов, как это обычно бывает на подобных мероприятиях. Мы нашли замечательного партнера, который третий год очень здорово нас поддерживает, всецело разделяет наше стремление — дать детям из сибирских городов возможность развивать свои таланты, поверить в себя и свои силы. Хочется отметить и высокий профессиональный уровень ребят, которые выходят в полуфинал — это действительно настоящие открытия, восходящие звезды, возьмите Карину Шаноеву — победительницу 1 сезона, которая, кстати, сейчас гастролирует с оркестром по городам Сибири, Гиоргия Бочоришвили, Ксению Чубарову — победительницу 2 сезона, Алину Ким, Викторию Шипунову», — отметил автор и продюсер телепроекта Максим Гольдберг.

О третьем сезоне известно, что все три конкурсных концерта пройдут под живой аккомпанемент. Дети получают уникальную возможность выступать с оркестром «Сибирь» и инструментальной группой. Впервые на прослушивания приглашаются дети не только из городов и сел Алтайского края, но и населенных пунктов соседних областей.

«Такие проекты однозначно нужны в Сибири. Мы создаем собственную «Фабрику звезд» с участием профессиональных педагогов по вокалу, постановщиков номеров, актёров, режиссёров, хореографов, гримёров, операторов … И всё это — во имя одной цели: сделать незабываемым праздник для его участников, дать им шанс попробовать себя не только на сцене, но и на телевидении, перед многотысячной аудиторией», — пояснил директор ГТРК «Алтай» Олег Говорщенко.

Прием заявок начался с 5 апреля. За несколько дней зарегистрировано около 50 претендентов, отмечают организаторы. В прошлом году через отборочные туры прошло 150 детей и только 17 из них смогли стать участниками этого грандиозного детского музыкального шоу. Для участия в проекте приглашаются ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Заявки принимаются до 30 мая. На 3−4 июня запланированы прослушивания. Под вопросом остается состав жюри, которое будет оценивать творчество вокалистов на кастингах, в полуфинале и финале. Известно только, что один из его представителей будет меняться от концерта к концерту. Произойдет еще ряд изменений, которые организаторы пока держат в секрете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК в Алтайском крае уже давно зарекомендовала себя как социально ответственная компания. Помимо сложного и долгосрочного инвестиционного проекта, который энергетики реализуют в Рубцовске, при поддержке СГК осуществлен ряд мероприятий по поддержке одаренных школьников.

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