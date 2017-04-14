Благовещенск, 14 апреля, 2017, 05:32 — ИА Регнум. В Благовещенске дольщики строительной фирмы «Городок», которые ещё в 2013 году начинали заключать первые договоры на получение квартир, после трёх дней по настоятельной рекомендации врачей прекратили голодовку. Кроме того, после одиночного пикетирования Генпрокуратуры РФ в стенах ведомства состоялось оперативное совещание по ситуации в Амурской области. К решению проблемы наконец-таки подключился и губернатор Александр Козлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала представитель дольщиков Марина Искендерова.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Одиночный пикет обманутой дольщицы у здания Минстроя РФ

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«Состояние здоровья голодающих резко ухудшилось, двоим из них пришлось оказывать медицинскую помощь. По настоятельной рекомендации врачей после трёх дней дольщики «Городка» прекратили голодовку, — прокомментировала Марина Искендерова. — Вместе с тем во время расширенного совещания с участием дольщиков и застройщика ООО «Статус» Станислава Гончарова губернатор Александр Козлов сумел убедить людей, что литер 8 действительно будет достроен».

По просьбе главы Амурской области застройщик разместил на специальном стенде планы работы на день, неделю и месяц. Представителю дольщиков предложено присутствовать на утренних и вечерних планёрках застройщика, чтобы контролировать ход строительных работ.

«Дольщикам остаётся надеяться, что ни застройщик, ни учредители «Городка», которые должны оказывать, в том числе финансовую помощь, не подведут губернатора и не обманут надежды дольщиков, которые уже отчаялись получить своё жильё», — заключила представительница дольщиков.

Вместе с тем к решению проблемы подключилась и Генпрокуратура РФ, которую на днях пикетировала одна из обманутых дольщиц. Заместитель генпрокурора Юрий Гулягин потребовал выяснить направления расходования застройщиком привлечённых с граждан средств, а также дать принципиальную оценку признакам аффилированности застройщика с подрядными и проектными организациями, органами местного самоуправления.

Непосредственно от органов власти Амурской области потребовали выработать и реализовать дополнительные меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию обещанных дольщикам домов.

Как сообщало ИА REGNUM, голодовка дольщиков «Городка» началась 11 апреля. К ней присоединились шесть человек. Вместе с этим дольщики пикетировали общественную приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Генпрокуратру РФ и Минстрой РФ. По словам граждан, при заключении договоров в 2013—2014 годах, они не думали, что будут обмануты, поскольку учредителями строительной фирмы «Городок» являлись на тот момент уважаемые в Благовещенске люди — представители «Единой России» и депутаты городской Думы.