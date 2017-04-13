Вашингтон, 14 апреля, 2017, 02:08 — ИА Регнум.

Удар США в Афганистане с применением десятитонной авиабомбы GBU-43 был нанесён по тоннелям боевиков, строительство которых частично финансировали США. Об этом сообщил экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Бомба, сброшенная сегодня невесть где, в Афганистане, стоила $314 000 000», — написал Эдвард Сноуден.

При этом он добавил, что строительство сети тоннелей, которая подверглась атаке, также осуществлялось на американские деньги. В подтверждение своих слов он привёл статью газеты The New York Times от 2005 года, в которой шла речь о пещерах Тора-Бора в афганской провинции Нангархар.

«Тора-Бора была крепостью посреди заснеженных вершин, крутых долин и укреплённых пещер. Мили тоннелей, бункеров и базовых лагерей, глубоко уходящих в крутые скальные стены, были частью финансируемого ЦРУ комплекса, построенного для моджахедов», — говорилось, в частности, в материале.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-служба Пентагона сообщила, что ВВС США впервые в боевых условиях применили самый мощный из неядерных боеприпасов — фугасную авиабомбу GBU-43, которую также называют «Мать всех бомб». Вес снаряда составляет 9,8 тонны, а мощность его взрыва — 11 тонн в тротиловом эквиваленте.

Бомба была сброшена в районе Ачин в афганской провинции Нангархар, где действуют боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).