Вашингтон, 14 апреля, 2017, 01:02 — ИА Регнум.



«Не скажу...»

Сведения российской стороны по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб не соответствуют действительности. Об этом 13 апреля заявил директор ЦРУ Майкл Помпео, передаёт телеканал RT.

Он отметил, что спецслужбы США располагают всеми необходимыми данными о том, что произошло на самом деле. По словам Помпео, фотографии жертв инцидента, распространённые в СМИ и соцсетях, являются «отражением реальности».

«Мы пока не можем раскрыть то, что легло в основу наших заключений. Это всегда в известной степени мудрено, но мы сделали всё возможное и надеемся в будущем рассказать нечто большее», — заявил глава ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по авиабазе «Шайрат» сирийских правительственных войск в провинции Хама. В Вашингтоне утверждают, что с этой базы была осуществлена химическая атака по территории провинции Идлиб.

Каких-либо доказательств проведения химической атаки до настоящего времени не представлено. По сведениям российских военных, ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков рядом с населённым пунктом Хан-Шейхун, на котором в том числе изготавливались фугасы с отравляющими веществами.

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