Москва, 14 апреля, 2017, 00:31 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган. 10 октября 2016 года, Стамбул

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора вечером 13 апреля обсудили развитие ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что стороны выразили «обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах».

Лидеры двух стран также высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в сирийском городе Хан-Шейхун.

«При рассмотрении двусторонних вопросов главы государств договорились дать поручения правительствам активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта 2017 года шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня», — говорится также в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов.

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