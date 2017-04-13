Лондон, 14 апреля, 2017, 00:28 — ИА Регнум.

«Санкционный план главы дипломатического ведомства Великобритании его подчиненные поддержали, а в Италии на встрече «семерки» остальные страны соглашаться с ним не стали», — отмечает издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Еще в воскресенье Джонсон был уверен, что его поддержат Германия и Франция, а в понедельник они выразили неприятие его идей. Надо понимать, кто-то дал Борису плохой совет, — рассуждает корреспондент Сэм Коутс, не утруждая себя поисками этого «кого-то». — Сам главный британский дипломат говорит, что на публике европейские политики давали понять одно, а в закрытых от общественности беседах на саммите — совершенно другое».

Коутс утверждает, что поведением Джонсона недовольна сама Тереза Мэй, но не может отправить его в отставку, потому что он ей нужен для того, чтобы убедить сторонников Брексита, что ей удалось добиться самых выгодных условий размежевания с ЕС.

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«План Джонсона мог подорвать позицию Рекса Тиллерсона в его переговорах с Сергеем Лавровым, поэтому его притормозили, — цитирует журналист бывшего министра иностранных дел Великобритании Малкольма Рифкинда. — Могла возникнуть ситуация, когда русские указали бы Рексу, что его идеи даже «семерка» не поддержала. Однако Джонсон не успокоился и в среду вновь начал говорить о том, что план его адекватен и должен быть реализован, потому что все равно расследование химической атаки назовет конкретных персон, причастных к этой акции, и среди них могут оказаться не только сирийцы, но и их русские советники».