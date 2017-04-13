Казань, 14 апреля, 2017, 00:13 — ИА Регнум.



Gazprom.ru Футбольное поле

Казань находится в высокой степени готовности к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Об этом заявил зампред правительства РФ Виталий Мутко в рамках совещания по вопросам подготовки и проведения турнира, сообщает мэрия столицы Татарии.

«Мы еще раз посмотрели пропускные возможности аэропорта, гостиницы, тренировочные поля. Все находится в достаточно высокой степени готовности», — сказал Мутко. По его словам, стадион «Казань Арена» также не вызывает тревог. В настоящее время о хорошем состоянии газона получена справка FIFA.

Основная работа, касающаяся пропускного режима, систем идентификации болельщиков, возможностей медиацентра, уже проведена. «Каких-то вопросов нет, все идет по графику», — заключил заместитель председателя правительства РФ.

В рамках двух ближайших матчей казанского «Рубина» планируется протестировать все системы, в том числе систему пропуска на стадион. «Надеюсь, Казань нас не подведет, как никогда не подводила, и все здесь пройдет на высоком уровне», — подытожил Мутко.

Турнир за Кубок конфедераций начнется 17 июня в Санкт-Петербурге со встречи футбольных команд России и Новой Зеландии. Матчи Кубка конфедераций, помимо Санкт-Петербурга, пройдут на стадионах Москвы, Казани и Сочи с 17 июня до 2 июля. На стадионе «Казань Арена» состоятся четыре игры: 18 июня пройдет матч Португалия-Мексика, 22 июня встретятся сборные Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а также 28 июня стадион примет полуфинальный матч.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что благодаря проведению Универсиады в 2013 году в спортивной сфере республики произошли значительные изменения. «В результате нам удалось создать в республике мощнейший спортивный центр с самой современной инфраструктурой», — отметил он.

Глава республики утверждал, что Казань «легко» сможет принять Олимпийские игры.