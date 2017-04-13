Вашингтон, 13 апреля, 2017, 23:58 — ИА Регнум.



Coentor WikiLeaks, настенные граффити

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает, что WikiLeaks является враждебной для Соединённых Штатов организацией, которая связана с Российской Федерацией. Об этом он заявил сегодня, 13 апреля, выступая в Центре стратегических и международных исследований США, сообщает CNN.

«WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба и делает заявления как враждебная разведывательная служба», — считает Помпео.

Он подчеркнул, что WikiLeaks является «негосударственной враждебной разведывательной службой, которая часто связана с такими государственными игроками, как Россия».

Ранее одиозный американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн также заявил, что WikiLeaks якобы имеет связи с Россией.