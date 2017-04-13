Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» задерживаются на вылет из-за плохих погодных условий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM пассажиры, представители авиакомпаний ссылаются на снегопад, который днем 13 апреля накрыл Петербург и Ленобласть.

Nastya2014 Пулково

В частности, рейс из Петербурга в Ригу компании AirBaltic должен был вылететь в 20:40, но не поднимется в воздух раньше полуночи. Более того, в Риге большинство пассажиров, среди которых есть как израильтяне, так и российские туристы — всего около 60 человек — должны были совершить пересадку на самолёт до Тель-Авива. Однако этот рейс пришлось отложить до утра.

По словам пассажиров, точное время второго перелёта пока неизвестно. Им раздали ваучеры, эквивалентные 350 рублям, и в Риге отправят в гостиницу на ночь.

Вылеты из «Пулково» начали задерживаться около 19:00. С опозданием от 40 минут до нескольких часов отправились рейсы в Москву («Глобус», «Северный ветер»), Новосибирск («Нордавиа»), Минск («Белавиа»), Ош («Уральские авиалинии»), Ланчжоу (China Southern Airlines), Алма-Ату (Air Astana).

Судя по онлайн-табло петербургского аэропорта, все ещё задерживаются рейс «Нордавиа» в Мурманск, который должен был отправиться в 22:25, а также рейс «Аэрофлота» в Москву, который должен был вылететь в 20:35.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад с ветром пришел на Санкт-Петербург и Ленинградскую область днем 13 апреля, вызвав серьезные затруднения на дорогах. По данным синоптиков, местами может выпасть до 10 см осадков. Морозная и местами снежная погода не покинет регион и в ближайшую неделю. На дорогах ожидается гололедица.