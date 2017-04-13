Анкара, 13 апреля, 2017, 23:55 — ИА Регнум.



Владислав Осипов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс ПВО С-400

Турецкое руководство вышло на последнюю стадию принятия решения по закупке комплексов ПВО, и в качестве одного из вариантов рассматривается российский зенитно-ракетный комплекс ПВО С-400, сообщает газета Habertürk со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ышика.

По словам Ышика, Турции срочно требуется обновить системы ПВО и страна находится на финальном этапе принятия решения о закупке российских ЗРК С-400.

Турецкий министр обороны отметил, что решающее слово по этому вопросу скажут президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что в марте 2017 года в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана обсуждалось желание Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-4­00.

Руководством России не было принято каких-либо решений по данному вопросу.