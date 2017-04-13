Вашингтон, 13 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Президент США Дональд Трамп изо всех сил пытается показать, что его первые «100 дней» у власти являются чуть ли не самыми успешными за всю историю Соединенных Штатов. Вот и сегодня, 13 апреля, он заявил, что политическое руководство США дало разрешение на применение в Афганистане сверхмощной неядерной авиабомбы.

«У нас самые лучшие вооруженные силы в мире, и они проделали работу, как обычно. Мы дали им полное разрешение», — сказал Трамп, при этом не уточнив, лично ли он дал санкцию на использование в Афганистане упомянутой бомбы.

Трамп охарактеризовал данную операцию в Афганистане как успешную. «Это была еще одна чрезвычайно успешная миссия», — утверждает бывший шоу — бизнесмен.

Пользуясь случаем, он выразил мнение, что в целом Вооруженные силы США после его прихода к власти в январе текущего года стали действовать успешнее в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если посмотреть на то, что произошло за последние восемь недель и сравнить с предыдущими восемью годами, то можно увидеть огромную разницу», — утверждает Трамп, намекая на два срока Барака Обамы.

Журналисты попросили Трампа пояснить, следует ли использование в Афганистане сверхмощной авиабомбы рассматривать как предупредительный сигнал КНДР. Хозяин Белого дома вопрос не очень понял: «Не знаю, посылает ли это сигнал. Не имеет никакого значения. Северная Корея представляет собой проблему, которая будет решена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ВВС США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу MOAB. Пентагон заявил, что целью удара был комплекс туннелей, использовавшихся ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

7 апреля Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению американских властей, якобы была совершена химическая атака на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. При этом доказательств того, что эта химическая атака действительно имела место, до сих пор нет.