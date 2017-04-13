Атланта, США, 13 апреля, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Сотрудник полиции штата Джорджия уволен после того, как он нанес задержанному не менее одного удара ногой в голову, 13 апреля сообщает Associated Press.

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Офицер полиции Роберт Макдональд «вышел за рамки руководящих принципов нашего департамента», говорится в заявлении управления полиции округа Гуиннетт.

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«То, что произошло вчера, явно не соответствует федеральному законодательству и политике нашего департамента. Мы не допустим действий, которые не соответствуют нашим основным ценностям или федеральному законодательству», — говорится в заявлении полиции.

Макдональд был уволен из правоохранительных органов менее чем через 24 часа после нападения на задержанного.

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Напомним, инцидент произошел 12 апреля недалеко от Атланты. Полицейский напал на мужчину, хотя на задержанном были надеты наручники. Видео нападения попало в интернет. Пострадавшим оказался афроамериканец Деметрий Брайан Холлинс.