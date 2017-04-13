Москва, 13 апреля, 2017, 23:05 — ИА Регнум.



Ту-144 в аэропорту Шереметьево. 1970-е

В московских аэропортах из-за плохих погодных условий отменены отменены около 20 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» за 13 апреля.

Сообщается, что по состоянию на 22:15 в аэропорту «Домодедово» отменены девять рейсов, ещё 13 задержаны.

В «Шереметьево» отменены 10 рейсов и ещё 12 задержаны.

В аэропорту «Внуково» задержаны два рейса.

В Московском регионе сейчас пасмурно и периодически идут дожди.