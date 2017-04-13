Вашингтон, 13 апреля, 2017, 22:39 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Президент Российской Федерации Владимир Путин и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров 12 апреля в Кремле признали, что уровень доверия между двумя странами крайне низок. Об это заявил сегодня, 13 апреля, исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента Марк Тонер.

«Было признание того, что уровень доверия между нашими государствами находится почти что на исторически низком уровне», — сказал Тонер.

Он рассказал, что в ходе переговоров Путин и Тиллерсон попытались понять, как страны дошли до нынешнего уровня отношений, а также почему Москва и Вашингтон имеют вопросы друг к другу в ряде областей.

По словам Тонера, стороны признали необходимость поиска путей для восстановления российско-американских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне российский лидер констатировал, что уровень доверия в российско-американских отношениях при администрации Дональда Трампа стремительно деградирует. «Уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», — сказал Путин.

Напомним, с 11 по 12 апреля в российской столице с официальным визитом находится государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Сперва он провел многочасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял Владимир Путин.

По итогам переговоров Тиллерсон заявил, что Россия и США должны сделать все, чтобы остановить деградацию отношений.

«Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас», — сказал государственный секретарь США.