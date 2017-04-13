Москва, 13 апреля, 2017, 22:11 — ИА Регнум.



Лицедейство Европейского вещательного союза (ЕВС)

Своим затянувшимся очевидным решением по Юлии Самойловой Европейский вещательный союз (ЕВС) продемонстрировал «бездарное, насквозь политизированное, ангажированное лицедейство». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Европейский вещательный союз уведомил «Первый канал» о том, что не смог урегулировать вопрос участия Самойловой, и еще раз предложил заменить конкурсанта либо организовать удаленное выступление певицы.

С самого начала всей этой неприглядной истории было ясно, что Европейский вещательный союз примет именно такое решение, полагает парламентарий. «ЕВС совершенно сознательно тянул время, и сегодня, когда его уже не осталось и ничего изменить действительно нельзя, пытается представить себя в роли без вины виноватого. Мол, мы сделали все, что могли», — констатировал сенатор.

По мнению сенатора, от такого решения «Евровидение» только проиграло. «В результате проиграло не только «Евровидение», превратившись без участия России в местечковый конкурс, и есть большие сомнения, что оно сможет восстановить свои позиции. Разгромное поражение потерпел и нынешний киевский режим, которому до конца своих дней не отмыться от этого позора», — сказал Клинцевич.

Вместе с тем «Первый канал» ответил ЕВС, заявив, что оба варианта «неприемлемы». Удаленное выступление, по мнению телеканала, «дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса». Замена Самойловой на другого участника «не может рассматриваться».

В марте Служба безопасности Украины запретила российской исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе, въезд в страну на три года. Киев мотивировал решение тем, что в 2015 году Самойлова выступила на фестивале в Крыму, въехав на полуостров со стороны РФ.