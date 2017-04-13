Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, 13 апреля, 2017, 22:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал заявление российского «Первого канала» об отказе транслировать песенный конкурс «Евровидение-2017». Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 апреля, пресс-служба EBU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский «Первый канал» отказался транслировать песенный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, из-за того, что Украина запретила въезд на свою территорию российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

Запрет связан с тем, что Самойлова посещала Крым в 2015 году.

EBU предлагал «Первому каналу» либо заменить Самойлову, либо организовать спутниковую трансляцию её выступления. Но руководство телеканала не приняло эти предложения, так как они нарушают правила конкурса и являются несостоятельными.

«К сожалению, оба предложения были отклонены «Первым каналом». Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение». Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году, и сделали все возможное для достижения этого», — сказано в заявлении EBU.

Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг заявил, что руководство конкурса решительно осуждает решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, так как оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса «Евровидение» и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования.