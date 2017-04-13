Челябинск, 13 апреля, 2017, 21:14 — ИА Регнум.



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Несоответствие заключенных договоров торговой сети действующему законодательству выявило УФАС по Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном антимонопольном ведомстве.

В отношении продуктовых сетей Челябинское УФАС инициировало проверку в части соответствия договоров, заключенных с поставщиками, на их соответствие новым требованиям Закона о торговле, в связи с нововведениями в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Несоответствие в документах было выявлено лишь у ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»). Договоры остальных ретейлеров: ООО «Лента», ООО «Дикси Юг», ООО «Молл», ООО «ТД Провиант», АО «Тандер», ООО «X5 Retail Group» и торговой сети «Красное и белое», оказались в порядке.

Антимонопольная служба Южного Урала в настоящее время проверяет договоры торговой сети «Монетка», заключенные еще в 2016 году и действующие в 2017-м, с целью выявления фактических сроков оплаты и размера вознаграждения в 2017 году. Предварительно выяснилось, что часть договоров не соответствует требуемым новым условиям законодательства.

Представители «Монетки» устно пояснили, что договоры находятся в стадии переоформления. В случае выявлении фактов работы с поставщиками на условиях, не соответствующих новому законодательству, ретейлер может понести административное наказание.

Отметим, согласно части 3 статьи 14.42 КоАП РФ («Нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности») превышение сроков оплаты за поставленный товар влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от одного млн до пяти млн рублей.

Напомним, в июле 2016 года были приняты новые нормы в Законе о торговле, согласно которым ограничивается совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками продуктовых товаров торговым сетям, за определенное количество товара.