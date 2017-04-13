МИД РФ: Меморандум безопасности полетов в Сирии можно быстро возобновить
Москва, 13 апреля, 2017, 21:13 — ИА Регнум.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов заявил, что военные России и США могут быстро возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирийской Арабской Республикой. Об этом Гатилов заявил сегодня, 13 апреля, в интервью агентству Sputnik.
«Рассчитываем, что возобновление меморандума произойдёт оперативно. Собственно, этот вопрос относится к компетенции военных. Думаю, что по своим каналам они сумеют быстро договориться о том, как возродить работу этого меморандума. И в том числе это, наверное, касается возможных корректировок», — сказал Гатилов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва готова вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.
Напомним, речь идет о меморандуме, который предыдущая администрация США Барака Обамы подписала с Российской Федерацией после того, как Россия начала свою военную операцию в Сирии.
Москва и Вашингтон во избежание случайных инцидентов в небе над Сирией договорились оповещать друг друга о готовящихся боевых вылетах и районах действия своей боевой авиации.
Однако после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», Москва заявила, что выходит из меморандума, так как США явно не собираются бороться с терроризмом в Сирии, а хотят свергать Башара Асада.