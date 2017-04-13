Крестцы, Новгородская область, 13 апреля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В районном центре Крестцы Новгородской области сегодня, 13 апреля, уровень воды в реке Холова поднялся выше неблагоприятных отметок, создав угрозу подтопления придворовых территорий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, на месте работала оперативная группа спасателей, которая установила, что подтоплены 19 дворов.

Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

В связи с угрозой дальнейших подтоплений органы управления Крестецкого района, а также спасатели переведены в режим повышенной готовности. Начата работа по подготовке и развёртыванию пункта временного размещения граждан в случае возникновения такой необходимости. За уровнем воды в реке Холова организован постоянный мониторинг.

«В настоящее время ситуация стабильна, силы и средства к реагированию готовы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, отметив, что в случае ухудшения ситуации в Крестцы готова отправиться аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с серьёзным половодьем в Крестцах столкнулись в 2013 году: тогда Холова разлилась настолько, что жители соседних улиц могли передвигаться только на лодках.

В нынешнем году в Новгородской области не прогнозируется сильный паводок. Подтопления возможны в пяти районах, при этом, согласно прогнозу, в посёлке Крестцы талыми водами могут быть затоплены 62 жилых подворья. Ещё 29 домам вода угрожает в селе Ямская Слобода, расположенном на въезде в районный центр.