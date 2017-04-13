Москва, 13 апреля, 2017, 21:03 — ИА Регнум.

Адресный список пятиэтажек, подлежащих сносу по программе реновации жилья в Москве, появится к июню 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Снос ветхого дома на Покровском бульваре

«Адресный список, надеюсь, у нас появится в июне после всех опросов, голосований. Мы эти данные состыкуем и в июне основу этого списка получим», — сказал он в эфире телеканала «ТВ-Центр».

При этом, по словам градоначальника, власти будут расширять список и после этого срока. «Будем довносить дома, жители которых пока не созрели, чуть позднее, будем вводить такие механизмы», — сказал мэр, отметив, что очередность расселения дома будет зависеть не в последнюю очередь от желания самих жителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, в программу сноса могут быть включены 25 млн квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тыс. домов), в которых живут 1,6 млн человек. Стоимость программы по сносу пятиэтажек и переселению жителей Москвы в новые дома оценивается предварительно в 3,5 трлн рублей.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении, многие парламентарии высказывались за распространение закона на все регионы РФ.