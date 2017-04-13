Москва, 13 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Российская Федерация считает правильным и ответственным решение властей Сирийской Арабской Республики пригласить экспертов для расследования инцидента в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

«Я считаю очень правильным и ответственным шагом сирийского правительства приглашение инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) для проведения расследования», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии и потребовали тщательного расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США прямо заявили, что им не нужно объективного расследования, а достаточно лишь сомнительных видеороликов и фотографий, чтобы нанести ракетный удар по суверенному государству.