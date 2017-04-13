Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. В 1889 году император Александр III приобрел картину Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». С этого пополнения царской коллекции и пошла мысль о создании музея, в котором хранились бы лучшие произведения отечественного искусства. О создании всемирно известного Русского музея рассказывает корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте.

Иван Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. 1869

Александр III обладал огромной коллекцией, которая с трудом помещалась в дворцах, поэтому фонд для будущего музея уже был заложен. Однако осуществить задуманное он не успел, и Указ об учреждении в Михайловском дворце Русского музея подписал его сын, Николай II. В Указе особо подчеркивалась воля прежнего императора, который считал организацию подобного музея необходимым для развития и процветания русского искусства.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898—1908

Когда музей был торжественно открыт, в 37 залах находилось около двух тысяч произведений искусства, посмотреть на которые в течение первого же года пришло порядка ста тысяч посетителей.

Экспозиция, впрочем, далеко не сразу стала такой упорядоченной, какой мы ее знаем. Работы, выставленные в одном и том же зале, могли быть сильно разного уровня; где-то экспонатов было так много, что сложно было сосредоточить внимание; где-то царило однообразие, как в «Памятном зале Александра III», увешанном блюдами в количестве 70 штук.

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Ситуация постепенно начала меняться в 1910-х годах, но кардинальные улучшения наступили только в 1920-х, при советской власти, когда Русский музей представил первую в России комплексную экспозицию, выстроенную благодаря стараниям виднейших знатоков искусства в соответствии с научно-историческим принципом.

Исаак Левитан. Озеро. Русь. 1899—1900

В жизнь Русского музея сурово вмешалась Великая Отечественная война, когда было перемещено и подготовлено к эвакуации более 7500 экспонатов. С учетом габаритов некоторых из них, работа была долгой и трудоемкой. Но усилия оправдали себя: не имеющая цены коллекция осталась в полной сохранности. Сейчас в экспозиции Русского музея представлено более 400 000 экспонатов (сравните с теми 1880, с которых начиналась его история) и все периоды русского искусства, все его базовые виды, жанры, школы и направления. Фонды же музея являются истинной сокровищницей, ведь то, что мы можем видеть, — это даже не десятая часть всего, что хранится в стенах музея.

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