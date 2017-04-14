Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум.



Карл Беггров. Михайловский дворец. 1832

Идя по залам Русского музея, можно проследить всю историю развития отечественного искусства. Тысяча лет вдохновенной работы творческой мысли, шедевры от древнерусских икон до авангарда нашего времени. Виртуальную экскурсию по залам музея проводит обозреватель ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Одно из самых заметных полотен — «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» выдающегося художника-реалиста Ильи Репина. Картина, работа над которой велась два года, являет читателю более 80 портретов выдающихся политических деятелей своей эпохи. При таком большом числе лиц нет ни одного повторяющегося выражения, ни одной похожей позы, зритель словно видит мгновенный срез времени, и кажется, что один шаг — и подойдешь к круглому столу, за которым работают представительные государственные мужи.

Борис Кустодиев. Масленица. 1916

А еще одна знаменитая картина того же автора, «Бурлаки на Волге», дополняет образ России его времени, напоминая о том, что у Империи было два лица: одно — монументальный зал, украшенный золотом, в котором восседают благообразные государственные деятели, и другое — лицо человека, решившегося на тяжелейшую работу, за которую брались от полного отчаяния. А ведь находятся желающие утверждать, что нарисованное на ней — неправда, и бурлацкая работа была не такой уж тяжелой и весьма прибыльной. Что ж, остается только предложить им попробовать самим потянуть на плече идущее против течения груженое судно.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Но тематика полотен в Русском музее — очень разная. Как не остановится перед крымским пейзажем в исполнении знаменитого Куинджи, глядя на который, так и чувствуешь запах мора и травы, прогретой солнечными лучами. И кажется, будто редкие облака плывут по настоящему небу над настоящей синей гладью маленькой бухты. А если войти в зал №14, можно увидеть «Девятый вал» и множество других картин певца моря Айвазовского», и там же — «Последний день Помпеи» Брюллова, картину, признанную лучшим художественным произведением XIX века.

Продолжите виртуальную экскурсию по Русскому музею в материале: Ленинградский фронт Русского музея: от икон до авангарда

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