Москва, 14 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об именах и фамилиях детей, сообщает ИА REGNUM. Регионы смогут своими законами устанавливать требования к фамилиям детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Имена

Так, при выборе родителями имени ребенка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Те же требования действуют при записи имени ребенка.

В первоначальной редакции предполагалось, что под именем гражданина будет пониматься средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Фамилии

Прописываются нормы, касающиеся фамилии ребенка, которая, согласно поправкам, «определяется фамилией родителей». При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Действующие требования

Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее. Сотрудники органа ЗАГС не могут каким-либо образом повлиять на выбор родителей.

Предполагается, что при принятии решения о том, как назвать ребенка, родители действуют исходя из его интересов, понимая под этим его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческих достоинств, надлежащем воспитании и содержании.

Экзотические имена

Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь, отмечает автор законопроекта член Совфеда Валентина Петренко.

Так, согласно статистике органов ЗАГС города Москвы, которая ведется с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко. История мальчика с именем БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) не разрешается вот уже на протяжении десяти лет, отмечает автор.