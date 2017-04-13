Вашингтон, 13 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил о насущной необходимости выстроить какие-нибудь отношения с Российской Федерацией. Об этом он заявил сегодня, 13 апреля, в интервью американским СМИ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы продолжаем искать пути для диалога с Россией. Мы уверены, что до тех пор, пока НАТО действует едино, пока НАТО действует твёрдо и предсказуемо, то мы можем и должны вести политический диалог с Россией. Поскольку Россия является нашим соседом,… мы должны выстроить отношения с Россией наилучшим способом», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что на переговорах с Трампом главным вопросом было взаимодействие с Российской Федерацией.

Столтенберг считает, что в интересах России и стран НАТО снизить напряжение и найти лучший способ жить вместе.

«Это был главный вопрос, который я обсуждал с президентом Трампом вчера в Белом доме. И это будет главный вопрос, когда лидеры НАТО соберутся в мае в Брюсселе», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что Трамп поддерживает расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе на границе с Россией.