Киев, 13 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Представители официального Киева заявили о передаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новых «доказательств» по иску о Крыме против России, сообщает телеканал «112 Украина».

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил журналистам телеканала о передаче Европейскому суду по правам человека дополнительных материалов по иску против России в деле о Крыме.

«С этими доказательствами и пояснениями шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет», — цитирует министра юстиции Украины Павла Петренко телеканал «112 Украина».

Петренко не уточнил, о каких «доказательствах» идет речь, но пообещал, что после пасхальных праздников содержание этих «доказательств» будет обнародовано.

Напомним, ранее Минюст Украины уже подал в ЕСПЧ пять различных исков против России.