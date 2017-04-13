Абакан, 13 апреля, 2017, 20:01 — ИА Регнум. На публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения Черногорска (Хакасия) жители проголосовали за переключение потребителей города на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ. Для реализации этого проекта Сибирская генерирующая компания готова направить около 2 млрд рублей собственных средств на строительство тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ и мероприятия по реконструкции существующей системы теплоснабжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Sibgenco.ru Черногорск проголосовал за тепло от Абаканской ТЭЦ

На эти средства планируется построить тепломагистраль протяженностью более 11 километров и реконструировать существующую теплосетевую инфраструктуру города. Переключение нагрузки на Абаканскую ТЭЦ позволит вывести из работы три самые крупные городские котельные, собственники которых находятся, по словам представителей городских властей, на грани банкротства.

Проблема стабильно растущей задолженности черногорских котельных перед бюджетами разных уровней, поставщиками топлива, энергосбытовыми компаниями несколько раз ставила город под угрозу отопительный сезон и вышла на уровень региона. В структуре общей полумиллиардной задолженности Хакасии перед энергоснабжающими компаниями 300 млн рублей приходятся на долю черногорских ресурсников. В таких условиях невозможна и полноценная реализация ремонтной и инвестиционной программ теплоснабжающих предприятий.

Вопрос о подключении потребителей Черногорска к Абаканской ТЭЦ поднимался еще в 90-е годы. Но только сейчас эти планы обрели реальность. Директор Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Аплошкин, отвечая на вопросы горожан, подчеркнул, что все мероприятия по замещению неэффективных котельных Черногорска, — а к ним отнесены Центральная, Южная и котельная №2 — пройдут в рамках действующих тарифов и не лягут дополнительной финансовой нагрузкой на потребителей.

В результате обмена мнениями подавляющее большинство участников слушаний проголосовало за изменение схемы теплоснабжения Черногорска с проектом подключения к Абаканской ТЭЦ. Предполагается, что проект может быть реализован уже в ближайшие три года.

Справка:

Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды бизнеса — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 7 870 МВт и тепловой мощностью — 15 603 Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 4956 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 17−20% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы составляет около 20 000 человек.