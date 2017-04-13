Казань, 13 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум.

Компания «Татнефть» обратилась с двумя новыми ходатайствами — в Высокий суд Лондона и Арбитражный суд Москвы — о принудительном исполнении решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить $144 млн. Об этом сообщает пресс-служба нефтекомпании.

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«Подаче данных ходатайств предшествовала подача 30 марта 2017 года аналогичного ходатайства о принудительном исполнении в США, — говорится в сообщении. — Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму $144 млн ($112 млн плюс проценты на текущую дату) стало нарушение Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение ПАО «Татнефть» его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ».

«Поданные ходатайства о приведении в исполнение арбитражного решения направлены на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств», — подчеркнули в компании.

История вопроса

После распада Советского Союза на Украине остался Кременчугский НПЗ, который в составе СССР работал на нефти из Татарии. Украине нечем было загрузить такие производственные мощности, в связи с чем было создано совместное предприятие «Укртатнафта» для переработки и поставок российской нефти на Кременчугский НПЗ. Предприятие было создано в 1994 году. Татария вместе с «Татнефтью» контролировала 55,7% «Укртатнафты».

В 2007 году российская компания утратила контрольный пакет акций, в 2009 году украинские суды свели российскую долю к нулю. В 2008 году «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и постановил выплатить российской компании $112 млн плюс проценты. Чтобы затормозить следующие иски от «Татнефти», Украина подала апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Гааге.

29 ноября апелляционный суд города Парижа отверг украинские жалобы и подтвердил решение гаагского суда о выплате Украиной компенсаций «Татнефти».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале апреля 2017 года «Татнефть» направляла аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия.

«Несмотря на неоднократные требования ПАО «Татнефть», а также несмотря на публичное заявление УТН (АО «Укртатнафта»), уже находившейся под контролем И. Коломойского, что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражем, Украина отказывается исполнять арбитражное решение», — констатировали в «Татнефти».